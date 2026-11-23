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23.11.2026 09:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA tendiert am Vormittag südwärts
Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die NEL ASA-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 0,150 EUR.
Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,8 Prozent auf 0,150 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der NEL ASA-Aktie ging bis auf 0,150 EUR. Bei 0,155 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der NEL ASA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'149'772 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 0,366 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.05.2026). Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 58,906 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 0,148 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2026). Abschläge von 1,332 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für NEL ASA-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden. Am 15.10.2026 hat NEL ASA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,05 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 111.65 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -63,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 303.37 Mio. NOK umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte NEL ASA am 19.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte NEL ASA die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,318 NOK je NEL ASA-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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