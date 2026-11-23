Um 16:28 Uhr ging es für die NEL ASA-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 0,148 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die NEL ASA-Aktie bis auf 0,146 EUR. Bei 0,155 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten NEL ASA-Aktien beläuft sich auf 8'899'739 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.05.2026 bei 0,366 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 146,294 Prozent über dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie. Bei 0,146 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 1,348 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK. Am 15.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,05 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat NEL ASA mit einem Umsatz von insgesamt 111.65 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 303.37 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um -63,20 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte NEL ASA am 19.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,318 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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