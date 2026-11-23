Die NEL ASA-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 0,149 EUR abwärts. Die NEL ASA-Aktie sank bis auf 0,149 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,155 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 3'467'572 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.05.2026 bei 0,366 EUR. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 59,234 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,148 EUR ab. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 0,537 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte NEL ASA am 15.10.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,05 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -63,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 111.65 Mio. NOK im Vergleich zu 303.37 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte NEL ASA am 19.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 01.03.2028.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NEL ASA 2026 einen Verlust in Höhe von -0,318 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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