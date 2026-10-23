NEL ASA Aktie News: NEL ASA gibt am Freitagvormittag ab

Das Papier von NEL ASA gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 0,190 EUR abwärts. Die grössten Abgaben verzeichnete die NEL ASA-Aktie bis auf 0,190 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,193 EUR. Der Tagesumsatz der NEL ASA-Aktie belief sich zuletzt auf 315'423 Aktien.

Am 26.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,366 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 91,964 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 26.02.2026 Kursverluste bis auf 0,173 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,086 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Am 15.10.2026 äusserte sich NEL ASA zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 NOK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -35,80 Prozent auf 111.65 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 173.92 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte NEL ASA die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,320 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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