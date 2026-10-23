NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr rutschte die NEL ASA-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,4 Prozent auf 0,189 EUR ab. Der Kurs der NEL ASA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,189 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,193 EUR. Bisher wurden heute 1'570'620 NEL ASA-Aktien gehandelt.

Bei 0,366 EUR markierte der Titel am 26.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 93,182 Prozent zulegen. Am 26.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,173 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,510 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für NEL ASA-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte NEL ASA am 15.10.2026 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -35,80 Prozent auf 111.65 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 173.92 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Am 19.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

Laut Analysten dürfte NEL ASA im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,320 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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