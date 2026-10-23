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NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235

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23.10.2026 12:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA tendiert am Mittag schwächer

NEL ASA Aktie News: NEL ASA tendiert am Mittag schwächer

Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die NEL ASA-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 0,189 EUR ab.

NEL ASA
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Die NEL ASA-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 0,189 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,189 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,193 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 694'382 NEL ASA-Aktien.

Am 26.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,366 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 92,978 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 26.02.2026 Kursverluste bis auf 0,173 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,606 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK. Am 15.10.2026 hat NEL ASA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -35,80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 111.65 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 173.92 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NEL ASA einen Verlust von -0,320 NOK je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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