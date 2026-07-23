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23.07.2026 16:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

NEL ASA Aktie News: NEL ASA tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von NEL ASA gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 0,200 EUR.

NEL ASA
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Die NEL ASA-Aktie gab im Tradegate-Handel um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 0,200 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die NEL ASA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,196 EUR aus. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,205 EUR. Von der NEL ASA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'386'154 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.05.2026 auf bis zu 0,366 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Kursplus von 82,933 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,173 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,363 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je NEL ASA-Aktie. Am 15.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,07 NOK je Aktie eingebüsst. Der Umsatz wurde auf 153.41 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -11,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 173.92 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 21.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können NEL ASA-Anleger Experten zufolge am 21.10.2027 werfen.

2026 dürfte NEL ASA einen Verlust von -0,315 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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