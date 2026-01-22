NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 0,192 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,194 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,193 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 2'048'684 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,334 EUR. Gewinne von 74,360 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,166 EUR fiel das Papier am 07.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,264 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK. NEL ASA veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 NOK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -17,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 303.37 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 365.90 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die NEL ASA-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie legt zu: Unternehmen setzt auf Effizienz und Kostenkontrolle

NEL-Aktie volatil: Vorsichtige Erholung trifft auf anhaltende Herausforderungen

Cavendish Hydrogen-Aktie unter Beobachtung: NEL ASA-Tochter macht mehr Verlust als erwartet