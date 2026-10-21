NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235
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21.10.2026 09:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA gewinnt am Vormittag an Boden
Die Aktie von NEL ASA zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die NEL ASA-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 0,194 EUR.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,9 Prozent auf 0,194 EUR. Die NEL ASA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,194 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,192 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 301'988 NEL ASA-Aktien umgesetzt.
Am 26.05.2026 markierte das Papier bei 0,366 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 88,402 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 26.02.2026 auf bis zu 0,173 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,773 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
NEL ASA-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NEL ASA am 15.10.2026. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 NOK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -35,80 Prozent zurück. Hier wurden 111.65 Mio. NOK gegenüber 173.92 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte NEL ASA die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,320 NOK je NEL ASA-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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