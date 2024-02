NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von NEL ASA gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 0,411 EUR abwärts. Im Tief verlor die NEL ASA-Aktie bis auf 0,407 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,420 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'641'191 NEL ASA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,585 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 285,617 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,407 EUR. Dieser Wert wurde am 21.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,973 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie.

NEL ASA-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NEL ASA am 25.10.2023.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte NEL ASA am 28.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der NEL ASA-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NEL ASA einen Verlust von -0,512 NOK je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch