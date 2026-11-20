Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 16:28 Uhr um 14,5 Prozent auf 0,151 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die NEL ASA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,148 EUR aus. Bei 0,175 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 12'831'599 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 0,366 EUR markierte der Titel am 26.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 141,733 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,148 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NEL ASA-Aktie 1,984 Prozent sinken.

NEL ASA-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NEL ASA am 15.10.2026. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,05 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -63,20 Prozent auf 111.65 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 303.37 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

NEL ASA wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NEL ASA 2026 einen Verlust in Höhe von -0,318 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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