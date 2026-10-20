NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Vormittag billiger

Das Papier von NEL ASA gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 0,189 EUR abwärts. Im Tief verlor die NEL ASA-Aktie bis auf 0,189 EUR. Mit einem Wert von 0,191 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten NEL ASA-Aktien beläuft sich auf 1'061'665 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 26.05.2026 auf bis zu 0,366 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 48,235 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,173 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 8,510 Prozent Luft nach unten.

NEL ASA-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen. Am 15.10.2026 hat NEL ASA die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 NOK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -35,80 Prozent auf 111.65 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte NEL ASA 173.92 Mio. NOK umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NEL ASA-Verlust in Höhe von -0,320 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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