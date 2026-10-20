NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Nachmittag mit Verlusten

Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 0,189 EUR. Das Tagestief markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,187 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,191 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 2'028'112 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,366 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 93,386 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. Bei 0,173 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 9,185 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass NEL ASA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete NEL ASA 0,000 NOK aus. NEL ASA liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 NOK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NEL ASA ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 NOK in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -35,80 Prozent auf 111.65 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte NEL ASA 173.92 Mio. NOK umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 01.03.2028.

In der NEL ASA-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,320 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie mit Verlusten: Wasserstoffkonzern verfehlt Umsatzerwartungen deutlich und macht mehr Minus

Millionenauftrag befeuert NEL-Aktie – Chance für Anleger?

Ausblick: NEL ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor