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NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235

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20.10.2026 12:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Dienstagmittag stärker

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Dienstagmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 0,191 EUR.

NEL ASA
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Um 12:28 Uhr wies die NEL ASA-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 0,191 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die NEL ASA-Aktie bis auf 0,192 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,191 EUR. Der Tagesumsatz der NEL ASA-Aktie belief sich zuletzt auf 1'397'678 Aktien.

Am 26.05.2026 markierte das Papier bei 0,366 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 91,361 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 0,173 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.02.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NEL ASA-Aktie 9,372 Prozent sinken.

NEL ASA-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 15.10.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,07 NOK je Aktie eingebüsst. Umsatzseitig standen 111.65 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von -35,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NEL ASA 173.92 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,320 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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