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NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235

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20.07.2026 16:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA verteuert sich am Nachmittag

NEL ASA Aktie News: NEL ASA verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die NEL ASA-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 0,197 EUR.

NEL ASA
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Um 16:28 Uhr sprang die NEL ASA-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 0,197 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die NEL ASA-Aktie sogar auf 0,200 EUR. Bei 0,194 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'038'269 NEL ASA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.05.2026 bei 0,366 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NEL ASA-Aktie somit 46,101 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,173 EUR am 26.02.2026. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 13,807 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je NEL ASA-Aktie. NEL ASA liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. NEL ASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 153.41 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -11,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173.92 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 21.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 21.07.2027 dürfte NEL ASA die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,315 NOK je NEL ASA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’803.91 8.77 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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