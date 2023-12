NEL ASA Aktie News: NEL ASA fällt am Mittag

Der NEL ASA-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 0,630 EUR. Die NEL ASA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,627 EUR ab. Bei 0,640 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 939'246 NEL ASA-Aktien.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 1,725 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 173,817 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 13.12.2023 auf bis zu 0,534 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 17,984 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 25.10.2023 äusserte sich NEL ASA zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte NEL ASA am 28.02.2024 präsentieren. Am 13.02.2025 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch