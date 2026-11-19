Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,1 Prozent auf 0,179 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NEL ASA-Aktie bisher bei 0,178 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,180 EUR. Von der NEL ASA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 404'019 Stück gehandelt.

Am 26.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,366 EUR an. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 51,026 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,173 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 3,408 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NEL ASA-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte NEL ASA am 15.10.2026 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,05 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -63,20 Prozent auf 111.65 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 303.37 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 19.02.2027 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der NEL ASA-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Laut Analysten dürfte NEL ASA im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,318 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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