Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 0,178 EUR. Im Tief verlor die NEL ASA-Aktie bis auf 0,177 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,180 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1'549'050 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,366 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.05.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 105,568 Prozent über dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie. Am 26.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,173 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,643 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2025. NEL ASA gewährte am 15.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. NEL ASA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 NOK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,05 NOK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 111.65 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von -63,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 303.37 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 01.03.2028 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,318 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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