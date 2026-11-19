Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:28 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 0,178 EUR. Das bisherige Tagestief markierte NEL ASA-Aktie bei 0,178 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,180 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 878'383 NEL ASA-Aktien.

Am 26.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,366 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 104,877 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,173 EUR am 26.02.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NEL ASA-Aktie 2,971 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten NEL ASA-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 15.10.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,05 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 111.65 Mio. NOK – eine Minderung von -63,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 303.37 Mio. NOK eingefahren.

Voraussichtlich am 19.02.2027 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 01.03.2028.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,318 NOK je NEL ASA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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