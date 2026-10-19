NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235
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19.10.2026 09:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Montagvormittag mit Aufschlag
Die Aktie von NEL ASA zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die NEL ASA-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 0,194 EUR.
Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 0,194 EUR. Die NEL ASA-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,197 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,191 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 356'547 NEL ASA-Aktien umgesetzt.
Am 26.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,366 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 88,014 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,173 EUR am 26.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,957 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte NEL ASA 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 15.10.2026 hat NEL ASA die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 NOK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 111.65 Mio. NOK, gegenüber 173.92 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -35,80 Prozent präsentiert.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 20.10.2027.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,321 NOK je NEL ASA-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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