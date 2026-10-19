NEL ASA Aktie News: NEL ASA verliert am Montagnachmittag

Die NEL ASA-Aktie gab im Tradegate-Handel um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 0,191 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der NEL ASA-Aktie ging bis auf 0,190 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,191 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'138'018 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 26.05.2026 markierte das Papier bei 0,366 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 47,743 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,173 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 9,372 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NEL ASA am 15.10.2026 vor. NEL ASA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 NOK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 NOK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 111.65 Mio. NOK – eine Minderung von -35,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 173.92 Mio. NOK eingefahren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 19.02.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 20.10.2027.

2026 dürfte NEL ASA einen Verlust von -0,321 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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