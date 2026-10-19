NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235
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19.10.2026 12:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA reagiert am Mittag positiv
Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 0,192 EUR.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 0,192 EUR. Bei 0,197 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,191 EUR. Von der NEL ASA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 631'692 Stück gehandelt.
Am 26.05.2026 markierte das Papier bei 0,366 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 90,365 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.02.2026 (0,173 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 9,844 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NEL ASA am 15.10.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 NOK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NEL ASA ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 NOK in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -35,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 173.92 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 111.65 Mio. NOK.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 19.02.2027 erwartet. NEL ASA dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 20.10.2027 präsentieren.
In der NEL ASA-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,321 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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