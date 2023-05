NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Mittag mit roten Vorzeichen

Die NEL ASA-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 1,26 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die NEL ASA-Aktie bis auf 1,25 EUR. Bei 1,28 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der NEL ASA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 878'052 Stück gehandelt.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,72 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Kursplus von 36,43 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 33,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 abgelaufenen Quartal legte NEL ASA am 21.10.2021 vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 229,30 NOK im Vergleich zu 229,30 NOK im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 18.07.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 28.08.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch