NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.01.2026 16:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA fällt am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NEL ASA. Das Papier von NEL ASA gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 0,193 EUR abwärts.
Der NEL ASA-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 0,193 EUR. Bei 0,191 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,195 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1'927'064 NEL ASA-Aktien den Besitzer.
Bei 0,334 EUR erreichte der Titel am 12.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 73,185 Prozent zulegen. Am 07.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,166 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Verlust von 13,849 Prozent wieder erreichen.
Für NEL ASA-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden. Am 29.10.2025 äusserte sich NEL ASA zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. NEL ASA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 NOK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 NOK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -17,09 Prozent auf 303.37 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 365.90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht.
Experten gehen davon aus, dass NEL ASA im Jahr 2025 -0,293 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie
NEL-Aktie legt zu: Unternehmen setzt auf Effizienz und Kostenkontrolle
NEL-Aktie volatil: Vorsichtige Erholung trifft auf anhaltende Herausforderungen
Cavendish Hydrogen-Aktie unter Beobachtung: NEL ASA-Tochter macht mehr Verlust als erwartet
Nachrichten zu NEL ASA
|
16:29
|NEL ASA Aktie News: NEL ASA fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|NEL ASA Aktie News: Anleger schicken NEL ASA am Mittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
09:29
|NEL ASA Aktie News: NEL ASA verbilligt sich am Vormittag (finanzen.ch)
|
12.12.25
|NEL-Aktie legt zu: Unternehmen setzt auf Effizienz und Kostenkontrolle (finanzen.ch)
|
24.11.25
|NEL-Aktie volatil: Vorsichtige Erholung trifft auf anhaltende Herausforderungen (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Cavendish Hydrogen-Aktie unter Beobachtung: NEL ASA-Tochter macht mehr Verlust als erwartet (finanzen.ch)
Analysen zu NEL ASA
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.24
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.24
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.24
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.24
|NEL ASA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.24
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.24
|NEL ASA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.24
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|16.07.24
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|04.03.24
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|28.02.24
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets