Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,2 Prozent auf 0,179 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NEL ASA-Aktie bisher bei 0,177 EUR. Bei 0,181 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 2'397'480 NEL ASA-Aktien gehandelt.

Am 26.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,366 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 51,026 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,173 EUR. Dieser Wert wurde am 26.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,296 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten NEL ASA-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 15.10.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 NOK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NEL ASA ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,05 NOK in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -63,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 303.37 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 111.65 Mio. NOK.

NEL ASA dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

2026 dürfte NEL ASA einen Verlust von -0,318 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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