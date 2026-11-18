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18.11.2026 12:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA tendiert am Mittwochmittag südwärts
Die Aktie von NEL ASA gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,4 Prozent auf 0,179 EUR.
Die NEL ASA-Aktie notierte um 12:28 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 0,179 EUR. Bei 0,177 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 0,181 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der NEL ASA-Aktie belief sich zuletzt auf 1'530'871 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.05.2026 bei 0,366 EUR. Gewinne von 104,647 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,173 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,080 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NEL ASA am 15.10.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,05 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 111.65 Mio. NOK, gegenüber 303.37 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -63,20 Prozent präsentiert.
Am 19.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 01.03.2028.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,318 NOK je NEL ASA-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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