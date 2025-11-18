NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 3,7 Prozent bei 0,197 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NEL ASA-Aktie bisher bei 0,197 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,203 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'121'813 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 0,334 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NEL ASA-Aktie somit 40,910 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2025 bei 0,166 EUR. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 18,784 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für NEL ASA-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NEL ASA am 29.10.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 NOK je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 303.37 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von -17,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 365.90 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,290 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie unter Beobachtung: NEL ASA-Tochter macht mehr Verlust als erwartet

NEL-Aktie steigt kräftig nach Ankündigung gemeinsamer Wasserstoffprojekte mit GreenH

NEL-Aktie gewinnt an Fahrt: Grossauftrag beflügelt Anlegervertrauen