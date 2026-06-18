NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Donnerstagvormittag Verlust reich

Die NEL ASA-Aktie notierte um 09:28 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 4,4 Prozent auf 0,218 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die NEL ASA-Aktie bis auf 0,216 EUR. Mit einem Wert von 0,220 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten NEL ASA-Aktien beläuft sich auf 1'156'650 Stück.

Bei 0,366 EUR erreichte der Titel am 26.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 67,661 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,173 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,596 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten NEL ASA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Am 22.04.2026 äusserte sich NEL ASA zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 NOK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NEL ASA ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,10 NOK in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -4,66 Prozent auf 148.10 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 155.34 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Am 15.07.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von NEL ASA veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 21.07.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NEL ASA-Verlust in Höhe von -0,228 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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