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17.11.2026 09:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Vormittag stärker
Die Aktie von NEL ASA gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die NEL ASA-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 0,184 EUR.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 0,184 EUR. Den Tageshöchststand markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,188 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,184 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 103'265 NEL ASA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,366 EUR) erklomm das Papier am 26.05.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 98,426 Prozent über dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.02.2026 (0,173 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NEL ASA-Aktie 6,026 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK. Am 15.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. NEL ASA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 NOK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,05 NOK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -63,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 111.65 Mio. NOK im Vergleich zu 303.37 Mio. NOK im Vorjahresquartal.
Die NEL ASA-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,318 NOK je NEL ASA-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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