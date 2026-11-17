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17.11.2026 16:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Dienstagnachmittag schwächer
Die Aktie von NEL ASA gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,0 Prozent auf 0,182 EUR ab.
Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 0,182 EUR. Der Kurs der NEL ASA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,182 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,184 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1'216'071 NEL ASA-Aktien den Besitzer.
Am 26.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,366 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 100,604 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.02.2026 bei 0,173 EUR. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 5,257 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
NEL ASA-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NEL ASA am 15.10.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,05 NOK je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -63,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 111.65 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 303.37 Mio. NOK in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NEL ASA 2026 einen Verlust in Höhe von -0,318 NOK ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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