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17.11.2026 12:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Mittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 0,183 EUR ab.
Die NEL ASA-Aktie notierte um 12:28 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 0,183 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die NEL ASA-Aktie bis auf 0,182 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,184 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 570'159 NEL ASA-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,366 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.05.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 99,509 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 0,173 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,513 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten NEL ASA-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier. NEL ASA liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,05 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 111.65 Mio. NOK, gegenüber 303.37 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -63,20 Prozent präsentiert.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2027 terminiert. NEL ASA dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.
2026 dürfte NEL ASA einen Verlust von -0,318 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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