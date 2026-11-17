Die NEL ASA-Aktie notierte um 12:28 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 0,183 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die NEL ASA-Aktie bis auf 0,182 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,184 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 570'159 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,366 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.05.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 99,509 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 0,173 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,513 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten NEL ASA-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier. NEL ASA liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,05 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 111.65 Mio. NOK, gegenüber 303.37 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -63,20 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2027 terminiert. NEL ASA dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

2026 dürfte NEL ASA einen Verlust von -0,318 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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