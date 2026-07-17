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NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235

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17.07.2026 09:29:01

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Vormittag leichter

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Vormittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 0,193 EUR abwärts.

NEL ASA
0.18 CHF -1.68%
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Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,4 Prozent auf 0,193 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,192 EUR. Bei 0,200 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 518'546 NEL ASA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.05.2026 bei 0,366 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Kursplus von 89,182 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.02.2026 bei 0,173 EUR. Mit Abgaben von 10,404 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK. Am 15.07.2026 hat NEL ASA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 153.41 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von -11,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 173.92 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 21.07.2027.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,315 NOK je NEL ASA-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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