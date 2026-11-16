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16.11.2026 09:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Vormittag mit roten Vorzeichen

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Vormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 0,187 EUR nach.

NEL ASA
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Das Papier von NEL ASA gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 0,187 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,186 EUR. Bei 0,187 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 320'023 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 0,366 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 95,455 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,173 EUR am 26.02.2026. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 7,433 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte NEL ASA 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NEL ASA am 15.10.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,05 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -63,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 111.65 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 303.37 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

NEL ASA wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von NEL ASA rechnen Experten am 01.03.2028.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,318 NOK je NEL ASA-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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