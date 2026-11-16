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16.11.2026 16:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Nachmittag schwächer
Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der NEL ASA-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 0,185 EUR.
Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:28 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 0,185 EUR. Das bisherige Tagestief markierte NEL ASA-Aktie bei 0,184 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,187 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'283'911 NEL ASA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 0,366 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.05.2026). Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 97,781 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,173 EUR fiel das Papier am 26.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,331 Prozent.
NEL ASA-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte NEL ASA am 15.10.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,05 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -63,20 Prozent auf 111.65 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 303.37 Mio. NOK erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte NEL ASA am 19.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NEL ASA 2026 einen Verlust in Höhe von -0,318 NOK ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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