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16.11.2026 12:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA verbilligt sich am Montagmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von NEL ASA. Das Papier von NEL ASA gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 0,187 EUR abwärts.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,8 Prozent auf 0,187 EUR. Das Tagestief markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,186 EUR. Bei 0,187 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 560'641 NEL ASA-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 0,366 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.05.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Kursplus von 95,037 Prozent wieder erreichen. Am 26.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,173 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 7,631 Prozent Luft nach unten.
Nachdem NEL ASA seine Aktionäre 2025 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte NEL ASA am 15.10.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,05 NOK je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -63,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 111.65 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 303.37 Mio. NOK in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. NEL ASA dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.
Analysten gehen davon aus, dass NEL ASA 2026 einen Verlust in Höhe von -0,318 NOK je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
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