NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235
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16.10.2026 09:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA verzeichnet am Vormittag Verluste
Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 0,193 EUR.
Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:28 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 0,193 EUR. Die NEL ASA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,191 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,194 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 440'195 NEL ASA-Aktien umgesetzt.
Am 26.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,366 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 89,378 Prozent über dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie. Bei 0,173 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,311 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. NEL ASA gewährte am 15.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 NOK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -35,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 173.92 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 111.65 Mio. NOK.
Am 19.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von NEL ASA rechnen Experten am 20.10.2027.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,313 NOK je NEL ASA-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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