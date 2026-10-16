NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Nachmittag mit Kurseinbussen

Die NEL ASA-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 0,193 EUR abwärts. Im Tief verlor die NEL ASA-Aktie bis auf 0,191 EUR. Bei 0,194 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'467'251 NEL ASA-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.05.2026 auf bis zu 0,366 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 89,182 Prozent über dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie. Am 26.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,173 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,404 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 15.10.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,07 NOK je Aktie eingebüsst. Der Umsatz lag bei 111.65 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von -35,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 173.92 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte NEL ASA am 19.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der NEL ASA-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 20.10.2027.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,313 NOK je NEL ASA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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