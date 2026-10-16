NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.10.2026 12:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA zeigt sich am Freitagmittag fester
Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die NEL ASA-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 0,197 EUR.
Um 12:28 Uhr sprang die NEL ASA-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 0,197 EUR zu. Bei 0,198 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,194 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'025'983 NEL ASA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 26.05.2026 markierte das Papier bei 0,366 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 46,101 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,173 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,132 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie.
Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je NEL ASA-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte NEL ASA am 15.10.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -35,80 Prozent auf 111.65 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte NEL ASA 173.92 Mio. NOK umgesetzt.
Die NEL ASA-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 20.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass NEL ASA im Jahr 2026 -0,313 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie
NEL-Aktie mit Verlusten: Wasserstoffkonzern verfehlt Umsatzerwartungen deutlich und macht mehr Minus
Millionenauftrag befeuert NEL-Aktie – Chance für Anleger?
Ausblick: NEL ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu NEL ASA
|
16.10.26
|NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Nachmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
16.10.26
|NEL ASA Aktie News: NEL ASA zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|NEL ASA Aktie News: NEL ASA verzeichnet am Vormittag Verluste (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Millionenauftrag befeuert NEL-Aktie – Chance für Anleger? (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Ausblick: NEL ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
06.10.26
|Erste Schätzungen: NEL ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.26
|Aktie im Blick: NEL verzeichnet Auftragsschub im zweiten Quartal - Dennoch tiefrote Zahlen (finanzen.ch)
|
14.07.26
|Ausblick: NEL ASA legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu NEL ASA
|22.04.26
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NEL ASA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.26
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NEL ASA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.24
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.24
|NEL ASA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NEL ASA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.