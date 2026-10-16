Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 0.3%  SPI 20’289 0.2%  Dow 52’002 -0.3%  DAX 25’623 1.0%  Euro 0.9253 -0.3%  EStoxx50 6’204 0.6%  Gold 4’165 -0.2%  Bitcoin 67’244 -1.1%  Dollar 0.8245 0.0%  Öl 109.7 3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Aktien von Meta und Microsoft: Jim Cramer erklärt, warum er im KI-Rennen auf die Grossen baut
Krypto-Aktien im Fokus: Was Anleger von Coinbase, Strategy, Robinhood und Block im dritten Quartal erwarten können
10 Regeln für Investoren von Bob Farrell: Das ist heute noch relevant
VeChain: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen
So viel Verlust hätte eine Internet Computer-Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Suche...

NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.10.2026 12:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA zeigt sich am Freitagmittag fester

NEL ASA Aktie News: NEL ASA zeigt sich am Freitagmittag fester

Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die NEL ASA-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 0,197 EUR.

NEL ASA
0.18 CHF -6.38%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr sprang die NEL ASA-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 0,197 EUR zu. Bei 0,198 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,194 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'025'983 NEL ASA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.05.2026 markierte das Papier bei 0,366 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 46,101 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,173 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,132 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je NEL ASA-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte NEL ASA am 15.10.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -35,80 Prozent auf 111.65 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte NEL ASA 173.92 Mio. NOK umgesetzt.

Die NEL ASA-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 20.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass NEL ASA im Jahr 2026 -0,313 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie mit Verlusten: Wasserstoffkonzern verfehlt Umsatzerwartungen deutlich und macht mehr Minus

Millionenauftrag befeuert NEL-Aktie – Chance für Anleger?

Ausblick: NEL ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NEL ASA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu NEL ASA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
22.04.26 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
18.03.26 NEL ASA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.25 NEL ASA Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.25 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
12.03.25 NEL ASA Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

16.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adobe, Oracle, Salesforce.com
16.10.26 Logo WHS Nasdaq im freien Fall – doch plötzlich dreht der Markt nach oben!
16.10.26 SG-Marktüberblick: 16.10.2026
16.10.26 SMI stürmt weiter nach oben
16.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Erholung nach dem Rücksetzer
15.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (62.5%) auf ABB Ltd, Logitech International SA, Nestle SA
15.10.26 Geduldiges Kapital, ungeduldige Anleger: Private Equity auf dem Prüfstand
14.10.26 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 16’716.21 6.24 S2BZ5U
SMI-Kurs: 14’391.31 16.10.2026 17:31:41
Long 13’050.05 10.11 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

NEL ASA 0.18 -6.38% NEL ASA

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
UBS-Aktie fester: Grossbritannien wittert offenbar Chance im Streit um verschärfte Kapitalvorschriften
Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Freitagnachmittag stark
Rüstungsaktien beflügelt: Was hinter dem Kurssprung von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS steckt
NVIDIA-Aktie tiefer: Deutsche Regierung erwägt offenbar Kooperation mit US-Chiphersteller
Aktien von VW, BMW und Mercedex ziehen kräftig an: Deutschland und Frankreich legen Auto-Vorschläge vor
SMI-Papier Sika-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sika-Investment von vor einem Jahr verdient
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 42/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.