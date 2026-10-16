NEL ASA Aktie News: NEL ASA zeigt sich am Freitagmittag fester

Um 12:28 Uhr sprang die NEL ASA-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 0,197 EUR zu. Bei 0,198 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,194 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'025'983 NEL ASA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.05.2026 markierte das Papier bei 0,366 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 46,101 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,173 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,132 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je NEL ASA-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte NEL ASA am 15.10.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -35,80 Prozent auf 111.65 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte NEL ASA 173.92 Mio. NOK umgesetzt.

Die NEL ASA-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 20.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass NEL ASA im Jahr 2026 -0,313 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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