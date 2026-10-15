Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’292 1.2%  SPI 20’152 1.0%  Dow 52’013 0.8%  DAX 25’290 0.0%  Euro 0.9296 -0.2%  EStoxx50 6’143 -0.8%  Gold 4’155 1.2%  Bitcoin 67’377 -0.7%  Dollar 0.8292 -0.7%  Öl 105.3 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539ABB1222171Swiss Re12688156DocMorris4261528Rheinmetall345850
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
DroneShield-Aktie: Schwächere Margen und langsameres Wachstum belasten
LVMH-Aktie: Frühere Louis-Vuitton-Kader in Betrugsprozess freigesprochen
VAT-Aktie dennoch tiefrot: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben
DocMorris-Aktie im Höhenflug: E-Rezeptgeschäft wächst kräftig
Suche...
ETF Sparplan

NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2026 16:29:00

NEL ASA Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von NEL ASA

NEL ASA Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von NEL ASA

Die Aktie von NEL ASA gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der NEL ASA-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 8,8 Prozent auf 0,191 EUR.

NEL ASA
0.19 CHF -3.09%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr rutschte die NEL ASA-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 8,8 Prozent auf 0,191 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,190 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,205 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 5'460'106 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,366 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 91,361 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.02.2026 bei 0,173 EUR. Mit Abgaben von 9,372 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2025. Am 15.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -11,79 Prozent auf 153.41 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 173.92 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte NEL ASA am 19.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von NEL ASA rechnen Experten am 20.10.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,315 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Millionenauftrag befeuert NEL-Aktie – Chance für Anleger?

Ausblick: NEL ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NEL-Aktie mit Kurssprung: Rheinmetall-Kooperation rückt Verteidigungsgeschäft in den Fokus

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NEL ASA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten