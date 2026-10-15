NEL ASA Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von NEL ASA

Um 16:28 Uhr rutschte die NEL ASA-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 8,8 Prozent auf 0,191 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,190 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,205 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 5'460'106 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,366 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 91,361 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.02.2026 bei 0,173 EUR. Mit Abgaben von 9,372 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2025. Am 15.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -11,79 Prozent auf 153.41 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 173.92 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte NEL ASA am 19.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von NEL ASA rechnen Experten am 20.10.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,315 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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