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15.10.2026 12:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Donnerstagmittag tiefrot

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Donnerstagmittag tiefrot

Die Aktie von NEL ASA gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 6,1 Prozent auf 0,197 EUR ab.

NEL ASA
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Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:28 Uhr um 6,1 Prozent auf 0,197 EUR ab. In der Spitze fiel die NEL ASA-Aktie bis auf 0,190 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,205 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NEL ASA-Aktien beläuft sich auf 4'439'410 Stück.

Am 26.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 0,366 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 85,722 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.02.2026 (0,173 EUR). Mit Abgaben von 12,043 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2025. NEL ASA liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. NEL ASA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 NOK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 NOK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat NEL ASA 153.41 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -11,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 173.92 Mio. NOK umgesetzt worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 20.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NEL ASA-Verlust in Höhe von -0,315 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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