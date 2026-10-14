NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Mittwochvormittag gesucht

Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:28 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 0,205 EUR. Die NEL ASA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,209 EUR aus. Mit einem Wert von 0,202 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 3'892'421 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 26.05.2026 markierte das Papier bei 0,366 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 78,293 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.02.2026 bei 0,173 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,561 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 15.07.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -11,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 153.41 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 173.92 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 15.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 20.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,315 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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