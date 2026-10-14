NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.10.2026 09:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Mittwochvormittag gesucht
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von NEL ASA. Zuletzt konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,5 Prozent auf 0,205 EUR.
Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:28 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 0,205 EUR. Die NEL ASA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,209 EUR aus. Mit einem Wert von 0,202 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 3'892'421 NEL ASA-Aktien umgesetzt.
Am 26.05.2026 markierte das Papier bei 0,366 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 78,293 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.02.2026 bei 0,173 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,561 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 15.07.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -11,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 153.41 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 173.92 Mio. NOK in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 15.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 20.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,315 NOK je NEL ASA-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie
NEL-Aktie mit Kurssprung: Rheinmetall-Kooperation rückt Verteidigungsgeschäft in den Fokus
Erste Schätzungen: NEL ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Aktien von Plug Power, NEL & Co. im Aufwind? Warum die Ölwarnung von Goldman Sachs für Gesprächsstoff sorgt
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu NEL ASA
|
09:29
|NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Mittwochvormittag gesucht (finanzen.ch)
|
07:01
|Ausblick: NEL ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
13.10.26
|NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Dienstagnachmittag stark gefragt (finanzen.ch)
|
13.10.26
|NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Mittag stark gefragt (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Erste Schätzungen: NEL ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.26
|Aktie im Blick: NEL verzeichnet Auftragsschub im zweiten Quartal - Dennoch tiefrote Zahlen (finanzen.ch)
|
14.07.26
|Ausblick: NEL ASA legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu NEL ASA
|22.04.26
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NEL ASA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.26
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NEL ASA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.24
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.24
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.24
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.24
|NEL ASA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NEL ASA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX etwas fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich zur Wochenmitte etwas fester. An den Märkten in Asien geht es am Mittwoch vorwiegend nach oben.