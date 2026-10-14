NEL ASA Aktie News: NEL ASA legt am Mittwochmittag zu

Um 12:28 Uhr wies die NEL ASA-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 0,207 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,209 EUR. Bei 0,202 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 6'294'624 NEL ASA-Aktien.

Am 26.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,366 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 76,998 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.02.2026 (0,173 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,174 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK. Am 15.07.2026 lud NEL ASA zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -11,79 Prozent auf 153.41 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 173.92 Mio. NOK gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte NEL ASA am 15.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 20.10.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NEL ASA 2026 einen Verlust in Höhe von -0,315 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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