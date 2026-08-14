NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Vormittag mit Verlusten

Die NEL ASA-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 0,201 EUR abwärts. Die grössten Abgaben verzeichnete die NEL ASA-Aktie bis auf 0,201 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,202 EUR. Bisher wurden heute 118'740 NEL ASA-Aktien gehandelt.

Am 26.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,366 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 82,294 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 0,173 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.02.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,666 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2025. Am 15.07.2026 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. NEL ASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 153.41 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -11,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173.92 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 21.10.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NEL ASA einen Verlust von -0,319 NOK je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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