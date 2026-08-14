NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235
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14.08.2026 16:29:00
NEL ASA Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von NEL ASA
Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die NEL ASA-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 0,200 EUR.
Um 16:28 Uhr fiel die NEL ASA-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 0,200 EUR ab. Die NEL ASA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,198 EUR ab. Bei 0,202 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 933'608 NEL ASA-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.05.2026 bei 0,366 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 82,750 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,173 EUR am 26.02.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,450 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie.
Für NEL ASA-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte NEL ASA am 15.07.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -11,79 Prozent zurück. Hier wurden 153.41 Mio. NOK gegenüber 173.92 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 21.10.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 21.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von NEL ASA.
Laut Analysten dürfte NEL ASA im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,319 NOK einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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