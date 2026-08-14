NEL ASA Aktie News: NEL ASA tendiert am Mittag schwächer

Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 0,199 EUR ab. Im Tief verlor die NEL ASA-Aktie bis auf 0,198 EUR. Bei 0,202 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Tradegate 687'478 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.05.2026 auf bis zu 0,366 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 45,499 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,173 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,102 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK. Am 15.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. NEL ASA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 NOK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 NOK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -11,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 153.41 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 173.92 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 21.10.2026 gerechnet. NEL ASA dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 21.10.2027 präsentieren.

2026 dürfte NEL ASA einen Verlust von -0,319 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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