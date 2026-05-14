NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235
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14.05.2026 09:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA tendiert am Vormittag fester
Die Aktie von NEL ASA gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von NEL ASA legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,8 Prozent auf 0,285 EUR.
Die NEL ASA-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 0,285 EUR. In der Spitze gewann die NEL ASA-Aktie bis auf 0,290 EUR. Mit einem Wert von 0,283 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'012'861 NEL ASA-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.05.2026 bei 0,330 EUR. 15,614 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.02.2026 bei 0,173 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NEL ASA-Aktie 64,645 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je NEL ASA-Aktie. Am 22.04.2026 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,10 NOK je Aktie eingebüsst. Mit einem Umsatz von 148.10 Mio. NOK, gegenüber 155.34 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -4,66 Prozent präsentiert.
Die NEL ASA-Bilanz für Q2 2026 wird am 15.07.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 21.07.2027.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,230 NOK je NEL ASA-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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