NEL ASA Aktie News: NEL ASA tendiert am Vormittag fester

Die NEL ASA-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 0,285 EUR. In der Spitze gewann die NEL ASA-Aktie bis auf 0,290 EUR. Mit einem Wert von 0,283 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'012'861 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.05.2026 bei 0,330 EUR. 15,614 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.02.2026 bei 0,173 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NEL ASA-Aktie 64,645 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je NEL ASA-Aktie. Am 22.04.2026 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,10 NOK je Aktie eingebüsst. Mit einem Umsatz von 148.10 Mio. NOK, gegenüber 155.34 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -4,66 Prozent präsentiert.

Die NEL ASA-Bilanz für Q2 2026 wird am 15.07.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 21.07.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,230 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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