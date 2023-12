NEL ASA Aktie News: Anleger schicken NEL ASA am Mittag tief südwärts

Das Papier von NEL ASA gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 8,4 Prozent auf 0,568 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der NEL ASA-Aktie ging bis auf 0,534 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,611 EUR. Der Tagesumsatz der NEL ASA-Aktie belief sich zuletzt auf 12'677'743 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 1,725 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 203,716 Prozent hinzugewinnen. Am 13.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,534 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 5,988 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NEL ASA am 25.10.2023.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.02.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von NEL ASA.

