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13.11.2026 09:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA reagiert am Vormittag positiv

NEL ASA Aktie News: NEL ASA reagiert am Vormittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,0 Prozent auf 0,189 EUR zu.

NEL ASA
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Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,0 Prozent auf 0,189 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die NEL ASA-Aktie sogar auf 0,189 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,187 EUR. Bisher wurden via Tradegate 485'370 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.05.2026 bei 0,366 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 93,386 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. Am 26.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,173 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,413 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für NEL ASA-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 15.10.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,05 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 111.65 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von -63,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 303.37 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Am 19.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von NEL ASA.

Laut Analysten dürfte NEL ASA im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,318 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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