NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Freitagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 0,188 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,189 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,187 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NEL ASA-Aktien beläuft sich auf 1'124'910 Stück.

Am 26.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,366 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 94,002 Prozent Luft nach oben. Am 26.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,173 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,121 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten NEL ASA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Am 15.10.2026 hat NEL ASA die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,05 NOK je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -63,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 111.65 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 303.37 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 19.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,318 NOK je NEL ASA-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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