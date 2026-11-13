NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Mittag gesucht

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 0,188 EUR zu. Bei 0,189 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,187 EUR. Der Tagesumsatz der NEL ASA-Aktie belief sich zuletzt auf 729'469 Aktien.

Am 26.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 0,366 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 94,829 Prozent. Am 26.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,173 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NEL ASA-Aktie 7,729 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass NEL ASA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete NEL ASA 0,000 NOK aus. NEL ASA veröffentlichte am 15.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,05 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -63,20 Prozent auf 111.65 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 303.37 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte NEL ASA am 19.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NEL ASA-Verlust in Höhe von -0,318 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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